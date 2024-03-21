اليوم.. ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح مع بداية فصل الربيع

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، أوائل أيام فصل الربيع الذي بدأ رسميا في 20 مارس 2024 ويستمر حتى 20 يونيو 2024، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمى والصغرى 15 درجة.