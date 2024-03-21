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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطل هدد سيدة بنشر صور لها عبر "فيس بوك" بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل متهم بابتزاز سيدة بمنطقة أوسيم.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تفيد فيه تعرضها للابتزاز عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقيام مالك الحساب بتهديدها بنشر صور خاصة لها كانت أرسلتها لصاحب الحساب اعتقادا منها أنها فتاة سوف تساعدها على العمل ك"موديل"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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