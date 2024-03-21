معلمة بمطروح تحقق المركز الثامن بمسابقة الرائد المثالي

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أن آيات خميس صالح معلم أول بإدارة مطروح التعليمية، حصلت علي المركز الثامن بمسابقة الرائد المثالي على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك المسابقات المركزية يتم تنظيمها بإشراف اتحاد طلاب مدارس الجمهورية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة المعلمة ثامن الجمهورية، مشيداً بتميزها وتشريفها محافظة مطروح بعد تحقيق المركز المتقدم في المسابقة القمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف شحاته أن هذا الإنجاز يضاف إلى ما حققه تعليم مطروح خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المركزية، وذلك في إضاءة مشرقة جديدة تضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم مطروح في الأنشطة التربوية والمسابقات المركزية خلال هذا العام والأعوام السابقة والتي تقام تحت إشراف وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى.



وتقدم شحاته بالشكر والتقدير إلى مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وأعضاء التوجيه والأخصائيين المشرفين على المسابقة عرفانا بالمساهمة الإيجابية في تحقيق ذلك الإنجاز الجمهوري

وأهدى وكيل الوزارة الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب قائد الأقليم تقديراً لدعمه من المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح متمنياً مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأوضح شحاته أن مسابقات التربية الاجتماعية تهدف إلى تنمية قدرات رائد الفصل لتفعيل برامج الاتحادات الطلابية فى ضوء الموضوع المحورى ومنح الفرصة للإبداع والابتكار من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التأكيد على تأصيل القيم وترسيخ الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب.