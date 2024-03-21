رانيا محمود ياسين تنعى سهير ترك زوجة فريد شوقي

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان الراحل محمود ياسين، السيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

ونشرت رانيا محمود ياسين على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للسيدة سهير ترك وأبنائها معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وواصلت: «خالص عزائي لأخواتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي في وفاة السيدة سهير ترك والدتهم الغالية علينا جميعا، كانت بمثابة أم ثانية، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، خالص عزائي للأسرة كلها وقلبي معاكم ربنا يربط على قلوبكم ويصبركم يا رب».

وقد أعلنت عبير فريد شوقي صباح اليوم الخميس، وفاة والدتها السيدة سهير ترك، زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، وستقام صلاة الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد الكواكبي "مسجد فريد شوقي" بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة في طريق الفيوم.