رئيس جنوب إفريقيا يهنئ بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة الروسية

هنأ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأضاف المكتب الصحفي للرئيس الجنوب إفريقي في حديث لوكالة "تاس"، أمس الأربعاء، أن رامافوزا أكد كذلك تمسك جمهورية جنوب إفريقيا بالتعاون مع روسيا في إطار مختلف المنصات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين و"بريكس" وغيرها.

وأكد رامافوزا في تهنئته للرئيس بوتين أنه سيواصل الجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال المكتب الصحفي بهذا الصدد إن رئيس جنوب إفريقيا "أكد التزامه الجدي بالحفاظ على السلام والاستقرار الدولي، وأعلن أن جمهورية جنوب إفريقيا ستواصل التعامل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تحقيق السلام الثابت بين البلدين الجارين".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت يوم الاثنين 18 مارس عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس، بحصوله على أكثر من 87% من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

ومن المقرر الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات في 21 مارس.