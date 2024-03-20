ترأس المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) الجزيل الاحترام، القداس السابق تقديسه في كنيسة القديس جاورجيوس-كفرزبد وذلك مساء الأربعاء الواقع فيه ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

وقد عاونه في الخدمة قدس الاب يوحنا (طراد) وقدس الشماس سلوان (الخوري).



في عظته تكلم حول الامومة وأهميتها في تثبيت مفهوم العائلة في هذا الزمن الذي تُحارب فيه العائلة في وجودها وطبيعتها وحياتها. كما عايد جميع الامهات بمناسبة عيد الأم.



كما هنأ قدس الأب يوحنا طراد بنيله الماجستير في اللاهوت بدرجة امتياز، وقدم له أيقونة القدّيس جاورجيوس في هذه المناسبة، كما قدم مجلس الرعية للأب يوحنا هدية هي عبارة عن بطرشيل.

في نهاية الصلاة وزعت هدايا لجميع السيدات بمناسبة عيد الام. ثم التقى مع أبناء الرعية في قاعة الكنيسة حول مائدة محبة حيث قطع سيادته مع الاب طراد والسيدات قالب حلوى