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الأربعاء 20 مارس 2024
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البوابة سبورت

حسام حسن: منتخب مصر في فترة معنوية عالية

حسام حسن
حسام حسن
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قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى، إن المنتخب يعيش ظروفا جيدة على الاتجاه الفني والمعنوي قبل مواجهة نيوزيلندا يوم الجمعة المقبل في كاس عاصمة مصر.

وتابع العميد خلال المؤتمر الصحفي: "نعيش ظروف جديدة على اللاعبين، وبطولة كأس عاصمة مصر قوية للغاية ومهمة أن نختبر قدراتنا في تجمع يحتوى علي اهتمام كبير مثل هذا".

وأضاف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: "هذا هو التجمع الوحيد استعدادا لمباراتي غينيا وبوركينا فاسو، في تصفيات المونديال موكدا انه كان حريصا على المشاركة مع بطولة مع منتخبات من مدراس مختلفة".

العميد حسام حسن منتخب مصر