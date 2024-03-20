وزير الشباب يسلم دراجات الفائزين بمسابقة "30 عجلة × 30 يوم"

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم الفائزين في مسابقة " 30 عجلة × 30 يوم"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويتم اعلانها على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتسليم الفائزين الدراجتين، مشيرا الى ان فكرة المسابق جاءت في اطار علمي تثقيفي رياضي، وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في دمج القطاع الرياضي مع العديد من المجالات لجعلها اسلوب حياة ونشر ثقافات التطور والتنمية في المجتمع المصري.

حيث قام وزير الشباب والرياضة بتسليم الدراجات للفائزين في المسابقة وهم:

مسابقة اليوم الثالث (محمود ولاء فاروق بحر - محافظة الاسماعيلية)، مسابقة اليوم الرابع (امنية مجدى محمد احمد - محافظة الشرقية )، مسابقة اليوم الخامس ( احمد معوض محمد رمضان - محافظة بنى سويف )، مسابقة اليوم السادس ( احمد الامام على احمد - محافظة سوهاج )، مسابقة اليوم الثامن (رنا سعيد منصور - محافظة القليوبية)، كما فاز بدراجة اليوم التاسع ( فجر كمال محمد - محافظة الجيزة ).

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الادارة العامة للقاعدة الشعبية) لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي .. وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا طوال شهر رمضان ، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن المسابقة يومياً على صفحة وزارة الشباب والرياضة Facebook "وزارة الشباب والرياضة - مصر" بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، ويقوم المشترك بكتابة : الاجابة الصحيحة، الاسم رباعى، المحافظة، رقم التليفون.

ويتم طرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.