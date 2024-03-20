ألــوان| بابلو بيكاسو.. مؤسس الفن التكعيبي

يُعد أشهر الرسامين والنحاتين على مر التاريخ، ذلك الفنان التشكيلي الإسباني، وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين، وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن، كما كان كاتبا، وشاعرا، ومؤلفا، مسرحيا، فلقب بالـ "الفنان الشامل".

نشأته

ولد بابلو رويز بيكاسو فى ٢٥ أكتوبر عام ١٨٨١، بمدينة ملقة في جنوب إسبانيا لأسرة متوسطة الحال وكان بابلو هو الطفل الأول فيها، وكانت أمه تدعى ماريا بيكاسو أما والده فهو الفنان خوسيه رويز الذي كان يعمل أستاذُا للرسم والتصوير في إحدى مدارس الرسم وكذلك كان أمينًا للمتحف المحلي، وقد تخصص في رسم الطيور والطبيعة.

بدايته الفنية

أظهر بابلو شغفه ومهارته في الرسم منذ سن مبكرة، وكانت أمه تقول أن من أولى الكلمات التي نطقها بابلو كانت تعنى "قلم رصاص"، وفي السابعة من عمره تلقى بابلو على يد والده تدريبًا رسميًا في الرسم والتصوير الزيتى وكان رويز فناناً تقليدياً وأستاذاً أكاديمياً مما جعله يعتقد أن التدريب المثالى يعتمد على النسخ المنضبط ورسم أجساد بشرية من نماذج حية، وهكذا أصبح بابلو منشغلاً بالرسم على حساب دراسته.

وقام والده بتأجير حجرة صغيرة له بجوار المنزل يستطيع فيها بيكاسو العمل بمفرده، وكان والده يقوم بزيارته عدة مرات في اليوم وتفحّص رسوماته والتناقش معه حول بعض الأمور أحياناً، وبعدها قرر والد بيكاسو وعمه إرساله إلى أكاديمية مدريد الملكية في سان فيرناندو وهى أهم أكاديمية للرسم في البلاد، وبحلول عام ١٩٠٥ كان بيكاسو قد أصبح من الرسامين المفضلين لدى اثنين من جامعى اللوحات الأمريكيين وهما الناقد الفنى ليو شتاين وأخته الكاتبة جيرترود شتاين ومن بعدهما أصبح الأخ الأكبر مايكل شتاين وزوجته سارة أيضاً من جامعى لوحات بيكاسو.

ورسم بيكاسو، بورتريه للكاتبة جيرترود وابن أخيها ألان شتاين ومن بعدها أصبحت جيرترود هي الراعى الرسمى لأعمال بيكاسو حيث كانت تحصل على رسوماته ولوحاته وتعرضها في صالون منزلها بباريس، وفى إحدى هذه التجميعات لأعمال بيكاسو في منزلها عام ١٩٠٥ التقى بيكاسو بهنرى ماتيس والذي أصبح فيما بعد صديقه مدى الحياة وكذلك منافسه.

إنجازاته الفنية

وخلال هذه اللقاءات تعرف بيكاسو بكلاريبيل كون وأختها إيتا كون واللتين كانتا من جامعى اللوحات الأمريكية، وبدأتا في جمع لوحات بيكاسو وماتيس، وعام ١٩٠٧ شارك بيكاسو في أحد المعارض الذي افتتح في باريس على يد دانيال هنرى كانفيلير وقد كان كانفيلير مؤرخاً ألمانياً وجامعاً للوحات والذي أصبح فيما بعد واحداً من أبرز المتعاملين في بيع اللوحات في فرنسا في القرن العشرين كما كان من أول أنصار المدرسة التكعيبية التي تبناها بابلو بيكاسو وجورج براك.

وفى باريس في حي مونمارتر وحى مونبارناس تعرّف بيكاسو بالعديد من الأصدقاء البارزين والذين كان من بينهم الكاتب والشاعر أندريه بريتون والشاعر أبولينير غيوم والكاتب ألفريد جارى والثلاثة من الفرنسيين، وفى عام ١٩١١ تم القبض على أبولينير غيوم لاشتباهه في سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وقد أشار في الحديث إلى بيكاسو الذي كان قد جلب هو الآخر للاستجواب إلا أنه قد تمت تبرئتهما بعدها.

مؤسس المدرسة التكعيبية

بيكاسو أحد أكثر الرسامين شهرةً وتأثيرًا في القرن العشرين، ولا يزال يحظى بتقديرٍ لإتقانه العمل الفني وإبداعه البصري وتعاطفه العميق، هذه الصفات مجتمعة جعلت منه فنانًا ثوريا، وكان مشهورًا بقدرته على إعادة خلق نفسه مرات عديدة وبشكل لا متناهي، والتحول من نمطٍ لآخر بشكل جذري حيث يبدو أن حياته كانت نتاج خمسة أو ستة فنانين عظماء بدلًا من واحد فقط.

غالباً ما يتم تصنيف أعمال بيكاسو على فترات، ورغم اختلاف أسماء تلك الفترات إلا أن الشائع عن تقسيم أعمال بيكاسو هو: الفترة الزرقاء وتبدأ من ١٩٠١ حتى ١٩٠٤، والفترة الوردية والتى تنحصر من ١٩٠٥ حتى ١٩٠٧، كما كانت هناك الفترة الأفريقية، لتكون بدايتها من عام ١٩٠٨ حتى ١٩٠٩، ولا ننسى المرحلة التكعيبية التحليلية والتى تعد من اهم المراحل الفنية فى حياة بابلو بيكاسو حيث تبدأ من ١٩٠٩ حتى ١٩١٩.

رحيل

رحل بابلو بيكاسو يوم ٨ أبريل عام ١٩٧٣ بمدينة موجان بجنوب فرنسا، وفي الذكرى المئوية لميلاده في ١٩٨١، استحدثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» جائزة «ميدالية بيكاسو» لتمنح للشخصيات البارزة في عالم الفن والثقافة.