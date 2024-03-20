ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الجيزة
 ضبط (عاطل، سيدتين "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبحوزتهم (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- ميزان حساس).  

مديرية أمن الشرقية
 ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات).
 ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
مديرية أمن المنوفية
 ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة- ميزان حساس). 
 ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا)، وبحوزتها (2,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (575 ألف جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام الجيزة الشرقية المنوفية متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية