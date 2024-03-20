وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل، سيدتين "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبحوزتهم (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة- ميزان حساس).

ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا)، وبحوزتها (2,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (575 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.