عطل جديد يضرب «فيس بوك» و«إنستجرام»

ضرب عطل جديد منصتي فيس بوك وإنستجرام على مستوى العالم، استمر لدقائق قبل أن يعودا للعمل من جديد، حيث توقفا عن العمل حينما قام مستخدمو فيس بوك بالدخول.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، وجد الأشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى مجموعة متعددة من خدمات Meta أنهم غير قادرين على الوصول لخدمة الإنترنت اليوم الأربعاء.

وأفاد بعض الأشخاص أنهم تمكنوا من الدخول إلى حساباتهم ولكن ظهرت عدد من المشكلات الفنية عندما فعلوا ذلك، حيث قد لا تظهر الصور بشكل صحيح، أو قد لا يعمل مؤشر البحث، ولكن الانقطاع بدأ خفيف نسبيا، ووجد الكثيرون أنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت كالعادة .