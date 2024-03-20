مواعيد أذان المغرب والإفطار اليوم العاشر من شهر رمضان بالمحافظات

يبدأ المسلمون في كل مكان قبل موعد الإفطار بساعات البحث عن موعد أذان المغرب وموعد الإفطار من أجل تجهيز الطعام، ومعرفة الوقت المتبقي على إعداد الإفطار وتناول الطعام، حيث يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم للدعاء والتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء خلال ساعات الصيام حيث يتقرب العبد إلى ربه بالدعاء ليقينه أن الدعاء في هذا الشهر الفضيل مستجاب خاصة وقت الصيام ، فالدعاء عند الإفطار وقت أذان المغرب مستجاب

توضح "البوابة نيوز" مواعيد أذان المغرب في المحافظات المختلفة لليوم العاشر من الشهر الكريم.

مواعيد الإفطار في رمضان لليوم التاسع بالمحافظات:

القاهرة والجيزة:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:07 مساء.

المنوفية:

أذان المغرب في الساعة 6:08 مساءً.

الغربية:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:10 مساء.

البحيرة:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:09مساء.

الإسكندرية:

موعد أذان المغرب في الساعة 6:12 مساء.

شمال سيناء:

موعد اذان المغرب في الساعة 5:52 مساء.

المنصورة

موعد أذان المغرب في الساعة 6:06 مساء.

المحلة

موعد أذان المغرب في الساعة 6:08 مساء

قنا

موعد أذان المغرب في الساعة 6:01 مساء

أسوان

موعد أذان المغرب في الساعة 6:00 مساء