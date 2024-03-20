سيامة 15 راهبا وقسا وقمصا لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام اليوم بسيامة وانضمام أربعة من الأخوة طالبي الرهبنة لمجمع رهبان الدير، بعد أن اجتازوا فترة الاختبار الرهباني، وكذلك سيامة اثنان من الآباء الرهبان في درجة القسيسية وسيامة تسعة من الآباء القساوسة في درجة القمصية.

شهدت الصلوات مشاركة إثني عشر من الآباء المطارنة والأساقفة.

فإلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، شاركه في الصلوات الأحبار الأجلاء:-

- الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص.

- الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها.

- الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها.

- الأنبا أستفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

- الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها.

- الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

- الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا.

- الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى.

- الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البهنسا.

- الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب).

- الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

الرهبان الجدد هم:

- الراهب إيليا المحرقي

- الراهب إبيفانيوس المحرقي

- الراهب يوساب المحرقي

- الراهب أنطون المحرقي

وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات منح درجة القسيسية والقمصية للآباء.

الآباء القسوس هم:

- الراهب القس آساف المحرقي

- الراهب القس لعازر المحرقي

والآباء القمامصة هم:

- الراهب القمص أغسطينوس المحرقي

- الراهب القمص جورجيوس المحرقي

- الراهب القمص ثيؤدسيوس المحرقي

- الراهب القمص تاوضروس المحرقي

- الراهب القمص صليب المحرقي

- الراهب القمص أغناطيوس المحرقي

- الراهب القمص يوحنا المحرقي

- الراهب القمص برنابا المحرقي

- الراهب القمص بولا المحرقي