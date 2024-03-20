اليوم العالمي لصحة الفم.. أفضل النصائح للعناية برائحة الفم أثناء الصيام

يحتفل اليوم 20 مارس باليوم العالمي لصحة الفم، وفي شهر رمضان الكريم، تعتبر العناية بالفم أمرا مهما وضروريا نظرا لأن الصيام طوال اليوم ينتج عنه بكتيريا تسبب رائحة كريهة؛ لذلك يجب الحفاظ على نظافة الفم بشكل مستمر على الأقل مرتين يوميًا بالفرشاة والمعجون، ولتجنب أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

أفاد تقرير مدون على موقع healthshots بأن استعمال زيت شجرة الشاي يقضي على رائحة الفم الكريهة.

والسبب الأكثر انتشارا لرائحة الفم الكريهة هو عدم نظافة الفم ، فإذا لم يتم الحفاظ على النظافة، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين الترسبات الجيرية وهي عبارة عن طبقة لزجة من البكتيريا على الأسنان حيث تترسب جزيئات الطعام وتسبب مشاكل في صحة الفم، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة

وظهور رائحة الفم الكريهة في صيام رمضان يرجع لأسباب أخرى هي:

-تناول أطعمة ذات رائحة نفاذة.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

-التهابات اللثة .

-جفاف الفم.

ويمكن استعمال زيت شجرة الشاي في العناية بصحة الأسنان والفم لأنه يحارب بكتيريا المصاحبة لرائحة الفم الكريهة، وفقا لبعض الابحاث ، كما إنه مضاد للأكسدة، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات.



ويمكن استعمال غسول فم طبيعي بإضافة نقطتين من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم مرتين في اليوم، و نظرا لأنه مضاد للبكتيريا، فيعمل على قتل البكتيريا وبالتالي يشعر فمك بالانتعاش والحيوية .

كما يمكن إضافة عدد من أوراق النعناع إلى غسول الفم للحصول على رائحة نفاذه.

في حين أن زيت شجرة الشاي له مزاياه الخاصة، يجب على بعض الأشخاص ممن يعانون من حساسية الجلد أو الطفح الجلدي أو من يعانون من جروح أو قرحة في الفم عدم استعماله.

ويجب المحافظة علي رطوبة الحسم بشرب الماء باستمرار بكمية كبيرة وكذلك العصائر الطبيعية.

كما يجب تدليك اللثة وتنظيف اللسان وشطف الفم بعد كل وجبة بغسول الفم .

