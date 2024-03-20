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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

زيزو يواصل التأهيل استعدادا للقاء فيوتشر

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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واصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض "زيزو" تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩ على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

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