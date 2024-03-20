رمضان زمان.. سمية الألفي: أعتز بالعمل في شهر رمضان وأنجح أعمالي "رحلة المليون"

دخلت الفنانة سمية الألفي، عالم الفن وهي تبلغ من العمر 25 عامًا، من خلال دورها في مسلسل "أفواه وأرانب" عام 1978 ومن هنا توالت عليها الأدوار لتقدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المتميزة.

ومن أبرز أعمالها "العطار والسبع بنات، ليالي الحلمية، الراية البيضاء، بوابة الحلوانى، القرداتي، فقراء لكن سعداء، الطوفان، علي بيه مظهر و40 حرامي، رحلة المليون"، وتزوجت أربع مرات، كانت المرة الأولى من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وأثمر عن زواجهما أبناءهما عمر، والفنان أحمد الفيشاوي.

من كنوز الذكريات الرمضانية تستدعي "بوابة ماسبيرو"، لقاء نادر ومميز مع الفنانة سمية الألفى من خلال برنامج "ذكريات رمضان" مع الإعلامية سوزان حسن.

وتقول الألفى، خلال اللقاء، "العمل فى رمضان قبل الإفطار صعب لكن بعده يكون سهل وممتع"، مضيفة أنها تعتز بالعمل في شهر رمضان، وأن المشكلة في مسلسل ليالى الحلمية أن له ضرورة دائماً بالعمل قبل وبعد الإفطار.

وأضافت: "الحمد لله هذا العام أعمل بعد الإفطار فقط، وهذا أعطانى فرصة أن أقضى نهار رمضان مع أولادى أحمد وعمر"، مشيرة إلى إن أحمد أصبح فى سن الـ 10 سنوات وبدأ يصوم لأول مرة، وعندما تعود للمنزل تتناول السحور معه.

وعن أنجح أعمالها وأحب الأدوار لها، قالت: "رحلة المليون كان عمل مميز وقريب لقلبي جدا، ونجح نجاح مبهر وشخصية نسمة كانت مؤثرة جدا، أما مسلسل الراية البيضاء فهو أيضا عمل جميل وأديت به شخصية أمل صبور وكانت جيدة".

وحول شخصية الأميرة نورهان فى ليالى الحلمية، أشارت إلى أنها شخصية جميلة ومن أقرب الشخصيات لقلبها لأنها تعبر عن جزء من شخصيتها، فبرغم أنها أميرة ولكنها بسيطة.