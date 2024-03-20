المقاومة الفلسطينية استهدفت ناقلة جند "صهيونية" بقذيفة الياسين 105

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء أنها استهدفت ناقلة جند "صهيونية" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

كما أعلنت المقاومة، عن استهدافها لـ 7 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأوضحت المقاومة في بيان عسكري أنها قامت بتوجيه 5 ضربات بقذائف "الياسين 105" لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب في بيان آخر على استهداف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال باستخدام قذيفة "TBG"، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ومن جهتها أعلنت "سرايا القدس" عن قصفها لتجمعات لقوات "العدو الصهيوني" غرب نتساريم في شمال المحافظة الوسطى باستخدام صواريخ من طراز (107).