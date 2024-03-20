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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه وزوجته بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإجماع الآراء حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل «شقيقه وزوجته» ببولاق الدكرور، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها «داليا.ج.م» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحًا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليها طعنا بسلاحه، حتى تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية - فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
و اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه «محمد.ع.ا» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية - فأودى بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه التحقيقات  تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني.

 

 

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