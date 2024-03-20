تفاصيل جديدة فى واقعة الأسد المتجول بالتجمع الأول

كشفت التحريات عن تفاصيل جديدة فى واقعة الأسد المتجول بمنطقة التجمع الاول .

ودلت التحريات بعد ضبط شاب بالأمس كان يتواجد داخل منزل خرج منه الأسد، أن صديق له يمتلك هذا الأسد وجلبه للمنزل وجارى ضبطه .

وأضاف المصدر أن المتهمين قاموا بإيواء حيوان مفترس يعرض حياة الناس للخطر للمتهمين ، وأنه تم تحرير المحضر رقم 4624 لسنة 2024 اداري قسم شرطة التجمع الأول .

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمساعدة الأهالي على أسد صغير مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير مجهول يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويعمل رجال المباحث حاليًا على إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.





