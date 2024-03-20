انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي «الموسم الثامن»، اليوم الأربعاء، للعام الدراسي 2023 /2024، بمنطقة مطروح الأزهرية، والذي يستمر لمدة 4 أيام.

وتابع عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات تصفيات اليوم الأول بإدارة الحمام التعليمية، حيث تم توجيه اللجنة التنسيقية للمسابقة وفيها مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي عبد العزيز قبيصي، ومدير إدارة المكتبات أحمد رشيدي، وعدد من المحكمين، لعقد التصفيات النهائية بمقر الإدارة التعليمية، وذلك حرصاً منه على رفع مشقة السفر من الطلاب المشاركين، نظرا لبعد المسافة، وكثرة الأعداد المشاركة.

وقد التقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالطلاب المشاركين، وتناقش معهم في الكتب التي تم قراءتها، ومدى الاستفادة منها، مطالباً بضرورة التركيز والدقة وتحصيل أكبر عدد من المعلومات، لتمثيل المنطقة بصورة مشرفة على مستوى الجمهورية والحصول على مراكز متقدمة.

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع، واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

"أزهر مطروح" يجري التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي في موسمه الثامن

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