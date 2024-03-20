خبير اقتصادي: الدولة تستطيع التعامل مع التحديات وتغطية الفجوة التمويلية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت خطوات متتالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات وتغطية الفجوة التمويلية على المدى القصير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال الإصلاح الداخلي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.

وأوضح أن ما حدث خلال الفترة الماضية من تعامل الدولة المصرية مع ما تمتلكه من أوراق، وتدبيرها للاحتياجات التمويلية من خلال دخول عشرات المليارات بصورة تدريجية لم يكن أحد يتوقعها ما يؤكد أن مصر دولة كبيرة.