ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير اقتصادي: الدولة تستطيع التعامل مع التحديات وتغطية الفجوة التمويلية

وليد جاب الله
وليد جاب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت خطوات متتالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستطيع التعامل مع التحديات وتغطية الفجوة التمويلية على المدى القصير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال الإصلاح الداخلي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأوضح أن ما حدث خلال الفترة الماضية من تعامل الدولة المصرية مع ما تمتلكه من أوراق، وتدبيرها للاحتياجات التمويلية من خلال دخول عشرات المليارات بصورة تدريجية لم يكن أحد يتوقعها ما يؤكد أن مصر دولة كبيرة.

الفجوة التمويلية الدولة المصرية الدكتور وليد جاب الله اقتصاد اجنبية