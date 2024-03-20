"كونتكت للوساطة التأمينية" تستعرض الإنجازات المتميزة والريادة في مجال التأمين

حتفلت شركة "كونتكت للوساطة التأمينية"، ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، بإنجازاتها المتميزة خلال حفل إفطار أقيم للعاملين بها حضره مجموعة من قيادات مجموعة "كونتكت المالية القابضة" وممثلين عن شركات التأمين في السوق المصرية، وقامت نهال بريك، رئيس مجلس إدارة "كونتكت للوساطة التأمينية"، بتكريم مجموعة من الموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم خلال العام.

وقالت "كونتكت" في بيان لها صدر صباح اليوم، إن الاحتفال شهد الإعلان عن سلسلة من الإنجازات التي عززت مكانة "كونتكت للوساطة التأمينية" كشركة رائدة في مجال التأمين، حصلت الشركة على شهادة ISO 20121 لتصبح أول شركة وساطة تأمينية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بالاستدامة، كما جددت اعتماد شهادة ISO 9001 لنظم الجودة، مؤكدة بذلك التزامها بأعلى معايير الجودة في العمل.

وأضاف البيان أنه لم يقتصر تفوق "كونتكت للوساطة التأمينية" على الجودة والابتكار، بل امتد ليشمل التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، حيث تبنت الشركة مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين ودعم الصحة العامة، كما حصلت على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGSQ، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة في قطاع التأمين المصري الحاصلة على هذا التميز.

كما أضاف البيان أنه تم ترقية تصنيف الشركة من مستوى "beginner" إلى "achiever" على معايير ومبادئ WEP's، وهي المبادرة العالمية لتمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة. وبذلك أصبحت "كونتكت للوساطة التأمينية" من بين أربع شركات تأمين فقط، والوحيدة من شركات الوساطة التأمينية، الموقعة على هذه المبادرة.

وحرصت "كونتكت للوساطة التأمينية" أيضًا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها، حيث أطلقت الشركة تطبيق Contact Insurance Brokerage الذي يوفر للعملاء سهولة الوصول إلى خدمات الشركة، بما في ذلك بوابة تحتوي على نصائح وتوجيهات صحية خاصة بالمرأة وتشمل برنامجًا كاملًا وجدول زمنيًا للمتابعة الطبية للحمل حتى الولادة ومجموعة من النصائح المعتمدة طبيًا للفحص المبكر لسرطان الثدي للنساء وسرطان البروستاتا للرجال.

ولتعزيز كفاءة موظفيها، قامت الشركة بتدريب 30% منهم على مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين والتسويق الإلكتروني ومتطلبات التعويضات، وذلك كجزء من خطة تدريب مستمرة. كما وسعت كونتكت للوساطة التأمينية هيكلها الإداري لتلبية متطلبات العمل المتزايدة.

وفي ختام الحفل، أكدت نهال بريك على التزام الشركة بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ، مشيرة إلي أن هذه الإنجازات تعكس التزام " كونتكت للوساطة التأمينية" بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات التأمينية ، وتؤكد حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.

ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " ، أن إنجازات " كونتكت للوساطة التأمينية " تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التأمين، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الابتكارات والنجاحات التي ستقدمها الشركة في المستقبل، معرباً عن فخره لتبنيها لأهداف التنمية المستدامة ودعمها للمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.

وتابع زعتر "إن تطوير تطبيقات مبتكرة يثبت التزام الشركة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها، مضيفاً: إنني على يقين بأن نهج "كونتكت" الشامل، الذي يجمع بين الجودة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، يُشكل نموذجًا يحتذى به في قطاع التأمين، وسيؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.