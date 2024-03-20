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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم
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تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ، مقابل الجنيه المصري ، في مستهل   تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024،  بشكل  ملحوظ وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري . 

تراجع سعر صرف  الدولار في البنك المركزي المصري ، إلى نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “  اليورو”  في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم  نحو 50.96 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف  الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.60 جنيه للشراء و 59.80 جنيه للبيع.

و سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.85 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف  100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.23 جنيه للشراء و 31.33 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع. 

 

 و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري , بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري ، و أكثرها انتشارا في سوق تداول العملات المصري ( الريال السعودي ، و الدينار الكويتي ، و الدرهم الاماراتي) سيطر عليها حالة من التباين ، حيث     
سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.53 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.


و سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 152.82 جنيه للشراء و 153.33 جنيه للبيع.


 و وصل متوسط سعر صرف  الدرهم الإماراتي ،  في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 12.80 جنيه للشراء و 12.83 جنيه للبيع.

 

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