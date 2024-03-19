اجتماع فني لوضع ترتيبات حضور الجماهير بطولة كأس عاصمة مصر

تعقد الجهات المعنية المسئولة عن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس ومصر البلد المضيف اجتماعا مهما لوضع الترتيبات النهائية لحضور الجماهير للمباريات التي تقام على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الرياضة والنقل والداخلية والشركة المتحدة واتحاد الكرة وعدد من الجهات الأخرى.

واكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بانضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبًا هم: محمد أبو جبل، ومحمد عواد، والمهدي سليمان، ومصطفى شوبير، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى شلبي، ومصطفى فتحي، وأحمد عاطف، ومحمد الشامي، ومحمد شريف.