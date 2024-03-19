صلاة النوم الكبرى في كنيسة القديس جاورجيوس بلبنان

ترأس المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) اليوم، صلاة النوم الكبرى في كنيسة القديس جاورجيوس-حوش الأمراء بلبنان.

عاونه في الخدمة قدس المتقدم في الكهنة الأب ميخائيل (الخوري) وقدس الأب سيرافيم (مخول) وقدس الشماس سلوان (الخوري).

في عظته تحدث عن أهمية الأمومة وكيف أن المسيح المولود بدون رجل قبل كل الدهور شاء أن تكون له ام ليؤكد أهمية الأمومة التي جوهرها الولادة بالحب والعطاء والبذل.

وشدد على أهمية المحافظة على العائلة المؤلفة من ام وأب وأولاد لمحاربة كل الأفكار الغريبة عنا. وتمنى عيدًا مباركاً لكل الأمهات.

كما هنأ الأب ميخائيل بذكرى رسامته الكهنوتية الخامسة والأربعين وبارك إنشاء لجنة السيدات الجديدة في الرعية.

في نهاية الصلاة قدم مجلس الرعية تذكار لصاحب السيادة عبارة عن نسخة من سيدة فلاديمير كما وزعت أيقونات لوالدة المسيح لجميع الأمهات.

ثم التقى مع أبناء الرعية في قاعة الكنيسة حيث قطع قالب حلوى بمناسبة العيد.