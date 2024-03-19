جوتيريش: تغير المناخ وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي

أكدت الأمم المتحدة أن العقد الماضي كان الأكثر حرارةً على الإطلاق، مما أدى إلى ذوبان الأنهار الجليدية بشكل غير مسبوق في عام 2023.

وفي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، حذر من أن مؤشرات تغير المناخ وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي، مما يجعل الأرض على حافة الهاوية، معتبرًا أنه لا يزال هناك وقت كافٍ لإنقاذها.

وأضاف جوتيريش أن التلوث بالوقود الأحفوري يسبب اضطرابات مناخية لم تشهدها البشرية من قبل، وهو ما يجب علينا التصدي له بشكل فوري وجاد.

وفي تصريحها، أشارت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، إلى أن تغير المناخ لا يقتصر فقط على ارتفاع درجات الحرارة، بل يشمل أيضًا عدة عوامل أخرى.

وأوضحت ساولو أن الأحداث التي شهدناها خلال عام 2023، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية، إضافة إلى فقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، تثير قلقًا كبيرًا.

وأكدت ساولو أن هذه الظواهر السلبية تشكل تحديًا كبيرًا يجب التصدي له بشكل فوري وجاد، وأنها تستدعي تعاونًا دوليًا شاملًا لمواجهة تداعيات تغير المناخ على البشرية والبيئة.