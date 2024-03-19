ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار القوات المسلحة تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان بحضور الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ووجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

في السياق تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث وستبقى عيدًا لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.

كما بعث الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي ذكرى العاشر من رمضان