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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

العلاج الحر بصحة الدقهلية توجه 16 إنذاراً وتوصى بغلق 9 منشآت مخالفة

مركز طبي مخالف
مركز طبي مخالف
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة خلال الاسبوع الماضى ، تم خلالها المرور على 118 منشأة طبية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات تضمنت المرور على 51 عيادة خاصة و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 22 مركزا ومعملا، من بينها 5 مراكز ومعمل غير مرخص.
و أضاف فؤاد أنه تم إنذار 16 منشآة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشأت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأشار  إلى أنه جرى معاينة 7 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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