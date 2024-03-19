أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

سجل سعر الجنيه المصري حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري وبنكي الأهلي ومصر.

وتنشر «البوابة نيوز» في هذا التقرير أسعار أشهر العملات العربية والأجنبيه أمام الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند البنك الأهلي المصري عند 47.04 للشراء و 47.14 للبيع، مسجلا في بنك مصر 47.05 للشراء و 47.15 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو عند البنك الأهلي المصري عند 50.97 للشراء و 51.27 للبيع، مسجلا في بنك مصر 50.98 للشراء و 51.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.61 جنيه للشراء و 59.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند البنك الأهلي المصري عند 59.59 للشراء و 60.01 للبيع، مسجلا في بنك مصر 59.60 للشراء و 60.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.53 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند البنك الأهلي المصري عند 12.54 للشراء و 12.57 للبيع، مسجلا في بنك مصر 12.54 للشراء و 12.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.80 جنيه للشراء و 12.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند البنك الأهلي المصري عند 12.82 للشراء و 12.84 للبيع، مسجلا في بنك مصر 12.83 للشراء و 12.84 للبيع.