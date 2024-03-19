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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة في إفطار رمضان

الافطار
الافطار
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في شهر رمضان الكريم ووقت الإفطار يقوم بعض الناس بتناول الأطعمة الغير صحية والمشروبات التي قد تسبب الم في المعدة ومشاكل صحية مع الوقت فهناك اطعمة ومشروبات يحذر الأطباء من تناولها على معدة فارغة أو الإفطار عليها في شهر رمضان الكريم، لآثارها السلبية على الجسم وتوضح "البوابة نيوز" قائمة بالمشروبات والاطعمة التي لا يجي تناولها على الافطار في رمضان.

 

-أطعمة ومشروبات يحذر تناولها في رمضان:

-المشروبات:

  • المشروبات الغازية.
  • السكريات العالية في العصائر.
  • العصائر المصنعة غير الطبيعية.
  • الكافيين.

 

-الأطعمة:

  • الأطعمة المالحة.
  • الحلويات.
  • المخللات.
  • الأطعمة المعلبة.
  • الدهون المهدرجة.
  • الأطعمة المقلية.
  • الأطعمة الغنية بالتوابل.
  • الحمضيات.
  • المخبوزات.
  • الفواكه.
  • الاكل الحراق.
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