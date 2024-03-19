أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة في إفطار رمضان

في شهر رمضان الكريم ووقت الإفطار يقوم بعض الناس بتناول الأطعمة الغير صحية والمشروبات التي قد تسبب الم في المعدة ومشاكل صحية مع الوقت فهناك اطعمة ومشروبات يحذر الأطباء من تناولها على معدة فارغة أو الإفطار عليها في شهر رمضان الكريم، لآثارها السلبية على الجسم وتوضح "البوابة نيوز" قائمة بالمشروبات والاطعمة التي لا يجي تناولها على الافطار في رمضان.

-أطعمة ومشروبات يحذر تناولها في رمضان:

-المشروبات:

المشروبات الغازية.

السكريات العالية في العصائر.

العصائر المصنعة غير الطبيعية.

الكافيين.

-الأطعمة: