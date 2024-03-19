محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، داعياً المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الانتصارات والتقدم والرخاء، وأن تنعم بلدنا بالسلام والأمان تحت قيادة عريقة محبة لوطنها تسعى لبنائه وتطويره في ظل الجمهورية الجديدة التي تنعم بالاستقرار متميزة بذلك عن غيرها من الدول التي تعاني من الحروب والصراعات.

كما بعث محافظ الغربية بالتهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري.