حبس متهم في حيازة الاستروكس المخدر بالمرج

قررت نيابة المرج حبس متهم 4ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القت القبض على المتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة المرج.



وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم ، وبحوزته (1،250 كجم لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر البودر – سلاح أبيض).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .