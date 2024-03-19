محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان هدى أحمد عبد الله ، معرباً عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع ، وقدم اللواء أشرف عطية تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح.

وأكد على أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية ، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدى والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

وأشار أشرف عطية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية إيماناً بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز هدى أحمد عبد الله 50 سنة ، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة ، ولديها 3 بنات ، أثنين منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة .

وحصلت هدى أحمد عبد الله على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج ، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات، وعانت الأم كثيراً بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتماماً كبيراً بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به ، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت أبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات، كافحت الأم كثيراً حتى حصلت الأبنة الأولى على بكالوريوس تجارة ، والأبنة الثانية على بكالوريوس علوم ، والأبنة الصغرى طالبة بكلية هندسة ، ومازال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن .