"التغيرات المناخية" على مائدة نقاش مركز النيل للإعلام بطور سيناء

عقد مركز النيل للإعلام بطور سيناء لقاء إعلامياً بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتاثيرها على الانتاج الزراعى" بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الاعداديه الثانوية للبنات.

حاضر في الندة الدكتور محمد خليل شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء وحضور والدكتورة نهى الحسيني مقرر المجلس القومى للمرأة وأعضاء مجلس الآباء.

افتتح اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع الإعلام بالترحيب بالحضور وأكد أهمية دور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة فى رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع من خلال الاتصال المباشر مع الجمهور بهدف التوعية والتثقيف.

وبدأ وكيل وزارة الزراعة بتعريف مفهوم التغير المناخي ومراحله المختلفة وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعى مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وانخفاض جودته.

وأشار شطا أن التلوث البيئي جاء نتيجة التلوث البشرى والعادات الاجتماعية الخاطئة وان أى تأثير سلبى فى مسببات الحياة تؤثر على انماط الحياة منوها ان التصرفات الفردية من قبل البشر تؤثر بشكل كبير على البيئة وخاصة بعد أن وصل عدد سكان العالم إلى ٨ مليار نسمة وبالتالى يمثل أكبر عبء على كوكب الأرض.

أوضح أن التغيرات المناخية تؤدى إلى تعرض الأمن الغذائى للخطر مما دفع الدولة للاتجاه الى استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى للانتاج الزراعى حيث بدأت بإستصلاح الأراضي الصحراوية نتيجة تآكل الرقعة الزراعية الحالية.

ودعا شطا إلى الاستثمار الزراعى بسيناء مشيرا الى انها أرض خصبة وتتميز بوفرة المياه الجوفية العذبة.

وفى الختام أشار شطا الى ان هناك اراض مطروحة للاستثمار الزراعى من الريف المصرى داخل مدينة الطور وهى تصلح لزراعة كافة أنواع المحاصيل الزراعية وخاصة نخيل المجدول والمانجو والزيتون والخضراوات.

يأتي اللقاء فى إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيه من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وإشراف الإعلامي عبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

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