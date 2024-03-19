تنفيذ ورشة معلقات من الجلد الطبيعى تابعة لقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة العريش

بدء تنفيذ ورشة معلقات من الجلد الطبيعى تابعة لقسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش اليوم، تحت إشراف شعبان جمعه موجه تربية فنية ضمن برامج وزارة الثقافة وضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، اليوم في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.

وجرى تعريف المشاركين فى الورشة كما تم تعريفهم بالخامات المستخدمة وأنواع الجلود والتقنيات المختلفة لإخراج العمل الفنى بشكل متميز، بحضور اشرف المشرحانى مدير عام فرع، اعدها ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش بإشراف عام امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى.

ياتى ذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.