ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تكريم الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لمادة التربية الدينية المسيحية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تم اليوم الثلاثاء تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني الفائزين في المسابقة لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ و ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من الطلاب والمعلمين والعاملين في قطاعات التعليم بمن فيهم المحالين إلى المعاش.

وبلغ عدد المكرمين ١٥٣ شخص من محافظات مصر المختلفة، إلى جانب بعض المصريين العاملين في الخارج. 
حضر الحفل الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد ومقرر لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية، والدكتور عبدالله حنا منسق العلاقات بين الوزارة والكنيسة.

سبق التكريم كلمة للدكتور محمود فؤاد مستشار مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، وفيلم وثائقي ثم تحدث قداسة البابا مهنئًا الفائزين، ورحب بالحضور مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية لأجل صالح أبناء الوطن، وأثنى على فكرة تنظيم مسابقة دينية للطلاب لأنها نافعة لكل أبناء الوطن سواء مسيحيين أو مسلمين.

وأشار قداسته إلى أن الإنسان يتعلم بثلاث طرق، هي:
١- الكلمة: أي تقديم المعلومات والمعرفة للآخرين.

٢- القدوة: أي النموذج والمثل، فالطالب يتعلم من أسلوب معلمه ومن طريقته في التصرف. ومهنة التعليم مهنة سامية، حتى أن السيد المسيح لقب بالمعلم الصالح.  

٣- التقوى: أي المخافة والأمانة والإخلاص الضمير الصالح، وهذه المعاني تكون مفهوم التقوى، فمن يعمل بهذه القيم ينقل روح التقوى  للآخرين. ولفت قداسة البابا إلى أن وجود مثل هذه المسابقة يبث روح التقوى لدى الطلاب.

a4ae7f14-6f42-4794-aa41-3da9a542804e
a4ae7f14-6f42-4794-aa41-3da9a542804e
a1e00423-4518-48d7-897e-ae0c0adf7947
a1e00423-4518-48d7-897e-ae0c0adf7947
f90baa0c-bc4d-4f1f-9e69-41e6a8bd8510
f90baa0c-bc4d-4f1f-9e69-41e6a8bd8510
fe743218-5e50-412b-82c1-66229b33a7eb
fe743218-5e50-412b-82c1-66229b33a7eb
83145cbc-2032-497e-bc04-bc4436457e70
83145cbc-2032-497e-bc04-bc4436457e70
f2e41544-86bf-4315-8e36-3e74d804a495
f2e41544-86bf-4315-8e36-3e74d804a495
9a81f3aa-cf9f-4635-8d3c-987144ccf835
9a81f3aa-cf9f-4635-8d3c-987144ccf835
a87180b2-47d9-4a3d-93c7-e68328ec2474
a87180b2-47d9-4a3d-93c7-e68328ec2474
أسقف الوادي الجديد الانبا ارسانيوس البابا تواضروس الثاني التربية الدينية المسيحية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني