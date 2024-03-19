الأردن يسير طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

سير الأردن اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تحمل مساعدات إغاثية إيوائية "خيام".

تأتي هذه المساعدات بدعم من منظمة (إنيرا) الخيرية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "حسين الشبلي" خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أنّه تم تنفيذ 117 إنزالا جويا من الأردن على قطاع غزة، منها 50 إنزالا أردنيا نفذتها القوات المسلحة الأردنية و67 بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة.

أشار "الشبلي" إلى أنه تم إرسال 508 شاحنات في إطار الجسر البري الإغاثي إلى غزة، منها 333 بالتعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية و175 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

نوّه "الشبلي" بأن الهيئة أرسلت مساعدات إلى فلسطين قبل السابع من أكتوبر بقيمة تجاوزت 212 مليون دولار، كما أنها أرسلت 48 طائرة إغاثية إلى مطار العريش ثم إلى معبر رفح لإيصالها إلى قطاع غزة.

أفاد "الشبلي" بأنه يتم توزيع ما بين 2000 إلى 2500 وجبة وطرد غذائي يوميا على الأسر العفيفة في قطاع غزة بالتعاون مع جمعيات وهيئات تطوعية داخل القطاع. وأضاف أن هناك قرابة 10 آلاف طن من المساعدات في مستودعات الهيئة بانتظار إرسالها إلى غزة.

أكد "الشبلي" أن الأردن مستمر في إدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.