كشف وزير الزراعة التشيكي "ماريك فيبورني" عن نية بلاده التقدم بمقترح لحظر استيراد الحبوب الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده هذا الأسبوع.

وصرح "فيبورني" لوسائل الإعلام: "سنضغط من أجل إدراج الحبوب والبذور الزيتية الروسية على قائمة العقوبات، ومنع وصولها إلى أوروبا".

من المقرر أن يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في قمة المجلس الأوروبي، حيث ستكون الزراعة على رأس جدول الأعمال. ووفقًا لمسودة الاستنتاجات، يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق على أهمية وجود قطاع زراعي قوي ومستدام لتحقيق الأمن الغذائي.

يشكل فائض الحبوب من أوكرانيا وروسيا وانخفاض أسعارها أحد الأسباب الرئيسية التي تثير قلق المزارعين الأوروبيين. وبالإضافة إلى اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، ستتاح لـ "فيبورني" الفرصة لإثارة هذه القضية في مجلس الزراعة ومصايد الأسماك القادم المقرر عقده في 26 مارس الجاري.

وأوضح "فيبورني" أن جمهورية التشيك تتمتع بفائض في صادراتها الزراعية، وأن هناك فائضًا في الحصاد في جميع أنحاء العالم.

في الشهر الماضي، فرضت لاتفيا حظرًا تجاريًا من جانب واحد على الواردات الزراعية الروسية، كما أيد أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية هذه الفكرة خلال المناقشة التي جرت الأسبوع الماضي في ستراسبورج.