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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب نيوزيلندا يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة مصر

منتخب نيوزيلندا
منتخب نيوزيلندا
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يخوض منتخب نيوزيلندا مرانه الأول بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره مصر المقرر لها الجمعة المقبل باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام في مصر خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.
واكتملت قائمة نيوزيلندا اليوم بعد انضمام آخر لاعب للفريق، حيث قرر المدرب بيزلي خوض أول مران اليوم في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر إقامة المنتخب.
 

منتخب مصر كأس العاصمة الإدارية