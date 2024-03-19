بنك أبو ظبي الأول يحتفل بالفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل"

احتفل بنك أبوظبي الأول مصر، بالفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "قادة أعمال المستقبل"، وهي المسابقة التي تم إطلاقها بمبادرة من مجموعة بنك أبوظبي الأول.

عقدت المسابقة هذا العام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لتكون بمثابة منصة لطلاب الجامعة للتعبير عن رؤاهم فيما يتعلق بمساهمة قطاع الأعمال محليًا وعالميًا في تعزيز الاستدامة.

وشهدت المسابقة، والتي أُقيمت قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، مشاركة 30 طالبًا وطالبة من الموهوبين، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة للشباب لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. وكان الحفل بمثابة تتويج للإسهامات الاستثنائية التي قدمها المشاركون، حيث تم تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة هذا العام، وهم: بشير حفصي الفائز بالمركز الأول، رودينا فؤاد الشناوي الفائزة بالمركز الثاني، وفرح عثمان محمد الفائزة بالمركز الثالث.

وعبر محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن رؤيته حول أهمية المسابقة، قائلاً: "نؤمن في بنك أبوظبي الأول مصر بقدرات الشباب، بصفتهم قادة الغد، في تشكيل مستقبل مستدام. إذ تمثل مسابقة قادة أعمال المستقبل دليلاً على قوة إيماننا بالإمكانات غير المستغلة للمواهب الناشئة. ونسعى من خلال توفير منصة متميزة لطلاب الجامعات إلى تحفيز تطلعاتهم الفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن وجهات نظرهم حول الدور المحوري لقطاع الأعمال في تعزيز الاستدامة، وذلك على المستويين المحلي والعالمي."

ومن جهة أخرى، صرح شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلاً، "من المهم دعم وتقديم النصح اللازم للمواهب المتميزة، ممن يتمتعون بالمهارات الإبداعية، والطموح، والشغف، والقدرة التي تمكنهم من تقديم أفكار وحلول مبتكرة تعالج القضايا الاجتماعية الملحة. فتلك المواهب هم قادة الغد، وصنّاع السياسات، ورجال الأعمال، ووكلاء التغيير في المستقبل."

وأضاف كامل، "تدرك الكلية أهمية دمج القضايا ذات الأولوية مثل الاستدامة ضمن نظامها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الدورات، والشهادات، والمسابقات، والأنشطة، ومشاريع تطوير المجتمع. لذا من المهم تشجيع قادة الغد على معرفة تأثير وأثر الأعمال المسؤولة ودورها في خدمة المجتمع."