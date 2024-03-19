بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما إزاء العدد المتزايد من الضحايا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين):" لقد ناقش الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي نقل إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمنياته الطيبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك وبداية عيد الربيع "النوروز".

