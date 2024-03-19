- استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستراتيجية التى قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية حيث أستهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر).
وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
كما أشار الوزير خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) اليوم الثلاثاء، الى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:
- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد ، وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، وتعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، وتطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، والمشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وتدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، وجارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع والرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
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القصير يستعرض استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية
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