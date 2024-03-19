الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب الاحتلال 9 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدًا و142 مصابًا، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأفادت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 ألفا و819 شهيدا، و73 ألفا و934 مصابا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.