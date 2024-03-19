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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تطورات جديدة في حالة أحمد رفعت الصحية

رفعت
رفعت
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أكد مصدر داخل المستشفى التى يتواجد بها أحمد رفعت، لاعب فيوتشر، والذي تعرض أزمة قلبية  خلال المشاركة  في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أن هناك استقرارا كبيرا في حالة اللاعب وهناك تحسن ملحوظ في بعض وظائف الجسم.

وأضاف المصدر، أن هناك تحسنا في وظائف الكبد وانتظام ضربات القلب، موضحا أن اللاعب  يجرى فحوصات بصفة مستمرة خاصة على الرئة لمعرفة مدى استجابتها للعلاج.
وأوضح المصدر، أن اللاعب  ما زال على جهاز الغسيل الكلوي، خاصة وأنها من الأعضاء التى تأثرت بشكل كبير من الأزمة التى تعرض لها اللاعب. 

أحمد رفعت ازمة قلبية لاعب فيوتشر