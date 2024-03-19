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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الدوما: أعددنا الكثير من المواد حول التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
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أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لمواجهة التدخل بالشؤون الداخلية لروسيا، فاسيلي بيسكاريوف، أن اللجنة أعدت الكثير من المواد حول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، مشيرًا إلى أن تغييرات في القوانين قد يتم اعتمادها بناء على ذلك. 
وقال بيسكاريوف - في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء -: "لقد أعدت لجنتنا للتحقيق في واقع التدخل الأجنبي الكثير من المواد، التي تشير إلى حالات التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الروسية". 
وأضاف: "هذه المواد تسمى حقائق التدخل في شؤوننا الداخلية، وسوف نأخذ هذه المواد في الاعتبار بالتأكيد وبعد النظر فيها سنتخذ تدابير للتعامل في حال لزم الأمر"، مؤكدا أن اللجنة ستقدم مشاريع قوانين لزيادة تعزيز سيادة بلاده.

رئيس الدوما الانتخابات الرئاسية الروسية