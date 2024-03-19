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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: تصريحات رئيس الوزراء بتوافر السلع وانخفاض الأسعار خطوة مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

النائب أحمد فرغل
النائب أحمد فرغل
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أكد النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، بمثابة خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح فرغل، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب، إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيحقق انتعاشة قوية لكافة قطاعات الدولة خاصة  القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ولفت فرغل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي وستشهد الدولة حال من الاستقرار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهات المعنية والوزارات في الرقابة على الأسواق والتأكد من التسعير الموجود للسلع لمكافحة التلاعب وجشع التجارة.

النائب أحمد فرغل تصريحات رئيس الوزراء وانخفاض الأسعار خطوة هامة مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم