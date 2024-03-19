تعليم البحيرة: فوز 3 مدارس بالمراكز الأولى في مسابقة المكتبات النموذجية

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن فوز ثلاث مدارس بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسي 2023/2024.

حققت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة المرحلة الابتدائية.

وكما حصلت مدرسة المغربي الإعدادية بنين على المركز الثاني في فئة المرحلة الإعدادية وتأتي في المركز الرابع مدرسة الشيخ إبراهيم البديوي الثانوية بنات في فئة المرحلة الثانوية.

تعد هذه النتائج إنجازًا مهمًا لتعليم البحيرة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المكتبات المدرسية وتعزيز دورها في العملية التعليمية وتعكس هذه النتائج الجهود المستمرة التي بذلتها المدارس والإدارات التعليمية في تعليم البحيرة لتوفير بيئة تعليمية متميزة تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم ومواهبهم.

تُعَد المكتبة المدرسية أداة تربوية مهمة تسهم في إثراء المناهج الدراسية وتعزيز مهارات الطلاب. وتعد المسابقات الثقافية والندوات التفاعلية وسيلة فعالة لتشجيع الطلاب على القراءة والابتكار، وتعزيز وعيهم الذاتي ومهارات الحوار والاستماع والتحدث.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الدور الذي تلعبه المكتبات المدرسية في خدمة العملية التعليمية وتنمية الطلاب.