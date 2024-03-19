بالفيديو| خبير اقتصادي: مخزون مصر من السكر يكفي 6 أشهر.. وقرار حظر تصديره "جيد"

قال الخبير الاقتصادي محمد الدعدع، إن أزمة السكر سببها لا يتعلق بتوافر المعروض من عدمه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 90% أو أقل من استهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي من الخارج.

وأضاف "الدعدع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمة في العالم كله تتعلق بالسكر والناتجة عن جفاف المحاصيل المنتجة للسكر بأكبر الدول الخاصة بإنتاج وتصدير السكر مثل الهند وتايلاند، وهو ما ينتج عنه الإنتاج في مصر لصالح عمليات التصدير وينتج عن ذلك نقص المعروض في السوق المحلية.

وتابع، أن قرار وزير التجارة والصناعة بمواصلة حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور إضافية فهو قرار جيد ويستهدف توافر السلع في السوق المحلي وإغلاق أي باب لتسرب هذه السلع وظهور الأزمة من جديد.

وأردف الخبير الاقتصادي، أن مخزون مصر الاستراتيجي من السكر يكفي حتى 6 شهور مقبلة، موضحًا أن اختفاء السكر أدى لارتفاع الأسعار حتى 60 جنيها، بالتزامن مع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار؛ كاشفا أن سعر توريد السكر للتجار 10 جنيهات، والأسعار الحقيقية لكيلو السكر هي 27 جنيها بالسلاسل التجارية.