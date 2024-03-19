انطلاق المهرجان الخيري الرابع لموظفي جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الخيري الرابع لموظفي الجامعة.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى.

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشتمل المعرض على منتجات بجودة عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزية.

وأشاد موظفو الجامعة بالجهد المبذول وظهور المعرض بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا.