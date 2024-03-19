اليوم.. أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالشروع في قتل طليقته ونجله بالتجمع الخامس

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بإطلاق النيران على زوجته ونجله، والشروع في قتلها.

كواليس جريمة سيدة الحي الراقي، كما ورد التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعقب وقوع حادث إطلاق النار صوب المجني عليها، ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته بعيارين ناريين، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجح رجال المباحث الجنائية في ضبط المتهم وبحوزته (الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها دخوله إلى المنزل عند محاولته الدخول إليه بسبب قيامها برفع دعوى قضائية ضده، فقرر الانتقام منها بإطلاق الأعيرة النارية مستطردا: "كنت عاوز أخوفها ومكنش قصدي أضربها بالنار".

وأحال رجال المباحث القضية لنيابة القاهرة الجديدة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندس وخلال الفترة الماضية شهدت خلافات بينه وبين المجني عليها أسرية ومالية نظرا لكونها شريك معه في أحد المشروعات بنسبة 20٪ انتهت بالطلاق وكانت الخلافات تتطور يوما تلو الآخر حتى وقع الحادث المأساوي، لتأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.